İzmir'de oto galeriye patlayıcı atanlar yakalandı
İzmir'in Menemen ilçesinde oto galeriye patlayıcı madde atıp zarar veren 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 10:51, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 10:52
İzmir Menemen'de patlayıcı madde atılan oto galeride hasar meydana geldi.
Olayın ardından İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla önceki gün, 3 şüpheli yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.