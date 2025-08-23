Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na çevrildi. Kurulun kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 07:22, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 07:26
Yazdır
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci 19 Ağustos'ta sona erdi.

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber