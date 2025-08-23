Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci 19 Ağustos'ta sona erdi.

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.