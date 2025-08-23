Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kentte 5 ayrı adreste sahte ve kaçak alkol üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildiğini kaydetti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkolün ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında ayrıca, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Antalya Valisi'ne tebriklerini iletti.