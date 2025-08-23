Sendikaların belirlediği Üyeler Hakem Kurulu toplantısına katılmak zorunda mıdır?

Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Sendikaların belirlediği Üyeler Hakem Kurulu toplantısına katılmak zorunda mıdır?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4688 sayılı Kanun'un 34. maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Üyelerin tamamı "klasik anlamda kamu görevlisi" değildir. Üyeler arasında yüksek mahkemelerden seçilenler hakimler, Akademisyenler ve sendika temsilcileri bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 10:44, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 12:34
Yazdır
Sendikaların belirlediği Üyeler Hakem Kurulu toplantısına katılmak zorunda mıdır?

Baştaki soruya gelecek; 4688 sayılı Kanun m.34/8 şöyle der:

"Hakem Kurulu üyeleri, başkanın çağrısı üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verir."

Bu hüküm, çağrı yapıldığında üyelerin toplantıya katılmasının zorunlu olduğunu, aksi halde kurulun görevini yapamaz duruma düşeceğini ortaya koymaktadır.

Hakem Kurulu Üyeleri, atandıkları/görevlendirildikleri için bir kamu görevi ifa etmektedirler. Bu nedenle de toplantıya katılmakla yükümlüdür. Toplantıya mazeretsiz katılmamaları, kurulun toplanmasını ve karar almasını engelledikleri için görev ihmali veya disiplin sorumluluğu doğabilir.

4688 sayılı kanuna göre kamu görevleri hakem kurulu üyeleri toplu sözleşmelerden iki hafta önce çalışma Bakanlığı'na bildirilmiştir.

Memursen'in hakem kuruluna başvurmamış olması, sendikaların bildirdiği üyelerin toplantıya katılmasını engellemez. Burada hakem kurulu üyeleri bireysel olarak sorumlu oldukları için kendi kararlarını kendileri vermek durumundadır. Başka bir kişi veya kurumun talebi doğrultusunda hareket etmeleri kendileri açısından sorunu oluşturabilir.

Özetleyecek olursak sendikaların hakem kuruluna bildirdiği üyelerin toplantıya katılmalarını zorunlu olduğunu düşünüyoruz , aksi durumda kurulun görevini yerine getirmemesine sebep oldukları için toplantıya katılmayan kamu görevlileri haklarında görevli oldukları kurumlarca disiplin soruşturması yapılması mümkündür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber