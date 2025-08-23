Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak

Bakan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz" dedi. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı ile ilgili olarak Bakan Uraloğlu, "Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir" açıklamasını yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için gittiği Iğdır'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Zengezur Koridoru ve Bölgesel Önemi

Zengezur Koridoru'nun bölge için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu yolun Orta Koridor'u da destekleyeceğini söyledi. Orta Koridor ile birlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, deniz yoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağına işaret ederek, "Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'nun Katkıları

15 milyon ton yük taşıma kapasitesi

30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri

3 milyar lira kaza kazancı

2,1 milyar lira iklim kazancı

3,5 milyar lira zaman kazancı

4 milyar lira kara yolu bakım kazancı

Toplamda 147,6 milyar lira kazanç

Lojistik ve Sanayi Yatırımları

Uraloğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun etrafında 12 organize sanayi bölgesinin kurulduğunu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkanı da beraberinde getirdiğini ifade etti. Benzer bir sürecin Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda da yaşanabileceğini belirtti.

Suriye ve Ürdün ile Ulaşım İşbirliği

"Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak sonbaharda bir araya geleceğiz" diyen Uraloğlu, Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçiş yapması için adım atıldığını belirtti. Suriye'nin gerekli müracaatları yapıp izin alması gerektiğini, standart dışı araçların ilk ile kadar gelmesine müsaade edileceğini, standart olan araçların ise üçüncü ülkelere geçişine izin verildiğini açıkladı.

Suriye'deki Altyapı Çalışmaları

Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunun yenilenmesi için 120 milyon dolar finansman ihtiyacı var.

ihtiyacı var. Hicaz Demir Yolu'nun bir bölümündeki tadilat Türkiye tarafından yapılacak.

Şam Havalimanı'nın yenileme ve büyütme ihalesi Türk şirketleri tarafından alındı.

Suriye'nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı olduğu belirtildi.

Deprem Yönetmeliği ve Ulaştırma Projeleri

"Projeler, deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor" diyen Uraloğlu, kara yolları yapım ihalelerinin deprem yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı. Yönetmeliklerin projelerin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini söyledi.

Depremde Ulaştırma Yapılarının Durumu

Yeni yapılan imalatlarda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi.

Eski yapıların risk grubuna göre yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

İstanbul köprüleri ve otoyollardaki deprem önlemlerinin yüzde 80-90'ı alındı.

Boğaz köprülerinin askı halatları değiştirildi.

Ana hatlar olası bir depreme karşı gözden geçirildi.

Ankara Metro Projeleri ve Yol Düzenlemeleri

Esenboğa Metrosu'nda proje revizyonu yapılıyor. Belediye tarafından talep edilen bu projenin gözden geçirilmesi bu yıl tamamlanacak ve önümüzdeki yıl ihale edilmesi planlanıyor.

Yollardaki Hız Sınırı Çalışmaları

Yollardaki hız sınırı çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, yıl sonuna kadar belirli güzergahların tamamlanacağını söyledi. Bazı düzenlemeler kapsamında yaya geçitlerinin kapatılacağı, iki il arasındaki farklılıkların trafik komisyonlarından alınan kararlarla uygulanacağı ve alt-üst geçitlerin yapılacağı ifade edildi.