'Türkiye enerji filosunu genişletmeye devam ediyor'

İletişim Başkanlığı'nın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, enerji filosunu genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını Faz-III aşamasına taşıyacak olan yeni yüzer üretim platformu (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varılması sonucu platformun inşasına başlandığı anımsatılan açıklamada, "Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.