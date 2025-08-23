Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
23 Ağustos 2025

Eşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü
Eşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü

İstanbul Şişli'de S.Ç., eşi Ejder Çakır ile kavga ettikten sonra evi terk edip ikiz kardeşi S.S.'nin evine gitti. Eşini geri getirmek için otomobiliyle S.S.'nin kapısına giden Ejder Çakır ile aralarında kavga çıktı. Silahını çeken S.S., ateş ederek Ejder Çakır'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çakır, hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 13:28, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 13:29
Eşinin ikiz kardeşi tarafından öldürüldü

İstanbul Şişli'de iddiaya göre; S.Ç., eşi Ejder Çakır ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti.

Otomobiliyle kayınbiraderinin evine gelen Ejder Çakır, eşini eve geri götürmek istedi.

ATEŞ ETTİ

Ancak Ejder Çakır ile eşinin ikiz kardeşi S.S. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada silahını çeken S.S., Çakır'ın vücuduna bir el ateş etti.

Olay sonucu ağır yaralanan Çakır, kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

S.S. ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Sürekli alkol alıyordu." iddiasında bulundu.

25 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

25 suç kaydı olduğu öğrenilen S.S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


