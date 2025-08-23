Bitlis'te duvarını deldikleri kuyumcuyu soyan 5 şüpheli yakalandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir kuyumcunun duvarını kırarak altın çalan 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı.
Bitlis'te bir kuyumcudan yapılan hırsızlık sonrası polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
10 Ağustos'ta yaşanan olayda, şüphelilerin kuyumcunun yanındaki dönerci dükkanına girdikten sonra baltayla duvarı kırarak içeriye ulaştıkları belirlendi. Altınları alan hırsızların, plakası sökülmüş bir araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.
İKİ İLÇEDE 5 KİŞİ YAKALANDI, 4'Ü TUTUKLANDI
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 16 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Hizan ve Tatvan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.
ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Polisin çalışmaları sonucu ele geçirilen altınlar, iş yeri sahibine teslim edildi.