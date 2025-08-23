Bitlis'te duvarını deldikleri kuyumcuyu soyan 5 şüpheli yakalandı

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 16 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Hizan ve Tatvan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 zanlı gözaltına alındı.

Bitlis'te bir kuyumcudan yapılan hırsızlık sonrası polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

