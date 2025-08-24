Trabzon-Cidde seferi yapan uçak kalkıştan 8 dakika sonra acil iniş yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığını ve uçakta bulunan 169 yolcu ile mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 23:59, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 00:01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Flynas Havayolu Şirketi'ne ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.