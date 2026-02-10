Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e 'yalancı' ve 'iftiracı' suçlaması!
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden eski Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Özarslan, Özel'i "herkesin gözünün içine bakarak yalan söylemekle" suçladı ve hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
CHP'den istifasıyla siyaset gündemine oturan Mesut Özarslan, Özgür Özel'in
10 Şubat 2026 tarihli grup konuşmasındaki sözlerine karşı sessizliğini bozdu.
Özarslan, yaptığı açıklamada Özel'in kendisine yönelik iddialarını dört ana
başlıkta yalanladı ve CHP liderini kamuoyunu yanıltmakla itham etti.
Özarslan, Özel'in kendisine gönderdiği mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri
gizleyerek ve değiştirerek paylaştığını iddia etti. Açıklamasında, "İnsanların
gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır,"
ifadelerini kullandı.
Ankaragücü ve Yolsuzluk İddialarına Sert Yanıt
Özgür Özel'in, "Ankaragücü Tribün Liderine 'AK Partiye geçiyorum, destek
olun, sana daire alayım' dediği" yönündeki iddiasını da kesin bir dille
reddeden Özarslan, bu iddianın hem Ankaragücü yönetimi hem de tribün grupları
tarafından yalanlandığını belirtti.
Özarslan'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise yolsuzluk iddialarıyla
ilgiliydi. Özel'in, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen 5
adet soruşturma dosyası olduğunu söyleyerek kendisini yolsuzlukla suçladığını
belirten Özarslan, bu dosyalarda asıl şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş olduğunu öne sürdü."Bu soruşturma dosyalarında şüpheliler
arasında 1. Sırada Mansur Yavaş ismi yer almakta, diğer isimler ise Ankara Büyükşehir
Belediyesi Bürokratları ve İştirak Şirketlerinin Genel Müdürleridir. Bir Genel
Başkanın; bu dosyaları şahsıma karşı kullanmak amacıyla kendi partisinin Büyükşehir
Belediye Başkanını Mansur Yavaş ve diğer bürokratlarını da suçlamasını tam bir
akıl tutulması olarak görüyorum."
"Bozuk Tohum" Sözü Bardağı Taşırdı: Yeni Suç Duyurusu Geliyor
Mesut Özarslan, Özgür Özel'in kendisine yönelik "bozuk tohum Mesut"
ifadesini kullandığını belirterek, bu sözün ailesine ve soyuna yönelik bir hakaret
olduğunu ifade etti. Bu hakaret nedeniyle Özel hakkında yeniden suç duyurusunda
bulunacağını açıklayan Özarslan, "Haram lokma yemedim ki karnım ağrısın"
diyerek iddiaları reddetti.