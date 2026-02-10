Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e 'yalancı' ve 'iftiracı' suçlaması!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden eski Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Özarslan, Özel'i "herkesin gözünün içine bakarak yalan söylemekle" suçladı ve hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 20:52, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 21:17
Yazdır
CHP'den istifasıyla siyaset gündemine oturan Mesut Özarslan, Özgür Özel'in 10 Şubat 2026 tarihli grup konuşmasındaki sözlerine karşı sessizliğini bozdu. Özarslan, yaptığı açıklamada Özel'in kendisine yönelik iddialarını dört ana başlıkta yalanladı ve CHP liderini kamuoyunu yanıltmakla itham etti.

Özarslan, Özel'in kendisine gönderdiği mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri gizleyerek ve değiştirerek paylaştığını iddia etti. Açıklamasında, "İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır," ifadelerini kullandı.

Ankaragücü ve Yolsuzluk İddialarına Sert Yanıt

Özgür Özel'in, "Ankaragücü Tribün Liderine 'AK Partiye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım' dediği" yönündeki iddiasını da kesin bir dille reddeden Özarslan, bu iddianın hem Ankaragücü yönetimi hem de tribün grupları tarafından yalanlandığını belirtti.

Özarslan'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise yolsuzluk iddialarıyla ilgiliydi. Özel'in, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen 5 adet soruşturma dosyası olduğunu söyleyerek kendisini yolsuzlukla suçladığını belirten Özarslan, bu dosyalarda asıl şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu öne sürdü."Bu soruşturma dosyalarında şüpheliler arasında 1. Sırada Mansur Yavaş ismi yer almakta, diğer isimler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve İştirak Şirketlerinin Genel Müdürleridir. Bir Genel Başkanın; bu dosyaları şahsıma karşı kullanmak amacıyla kendi partisinin Büyükşehir Belediye Başkanını Mansur Yavaş ve diğer bürokratlarını da suçlamasını tam bir akıl tutulması olarak görüyorum."

"Bozuk Tohum" Sözü Bardağı Taşırdı: Yeni Suç Duyurusu Geliyor

Mesut Özarslan, Özgür Özel'in kendisine yönelik "bozuk tohum Mesut" ifadesini kullandığını belirterek, bu sözün ailesine ve soyuna yönelik bir hakaret olduğunu ifade etti. Bu hakaret nedeniyle Özel hakkında yeniden suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Özarslan, "Haram lokma yemedim ki karnım ağrısın" diyerek iddiaları reddetti.

