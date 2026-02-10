İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 20:10, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 20:08
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ örgütünüm faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.