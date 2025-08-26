Dolar yeniden 41 TL'nin üzerinde

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 40,9940 40,9950 41,0230 41,0240 Avro 47,9980 47,9990 47,8280 47,8290 Sterlin 55,4080 55,4180 55,3460 55,3560 İsviçre frangı 51,1310 51,1410 51,0310 51,0410 ANKARA ABD doları 40,9640 41,0440 40,9930 41,0730 Avro 47,9580 48,0380 47,7880 47,8680 Sterlin 55,3480 55,5580 55,2860 55,4960