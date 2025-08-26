Dolar yeniden 41 TL'nin üzerinde
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,02 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 17:14, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|40,9940
|40,9950
|41,0230
|41,0240
|Avro
|47,9980
|47,9990
|47,8280
|47,8290
|Sterlin
|55,4080
|55,4180
|55,3460
|55,3560
|İsviçre frangı
|51,1310
|51,1410
|51,0310
|51,0410
|ANKARA
|ABD doları
|40,9640
|41,0440
|40,9930
|41,0730
|Avro
|47,9580
|48,0380
|47,7880
|47,8680
|Sterlin
|55,3480
|55,5580
|55,2860
|55,4960