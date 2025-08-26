Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medyada yayılan ""ÖSYM'nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği" iddiasını sert bir dille yalanladı. YÖK, uluslararası öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığını, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS'ye başvurabildiğini vurguladı.

26 Ağustos 2025 15:00
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ""ÖSYM'nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

YÖK, bu bilgilerin tamamen asılsız ve dezenformasyon içerikli olduğunu belirtti. Türkiye'de uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla üniversitelere yerleştirilmektedir. Böylece uluslararası öğrenciler, Türk öğrencilerin haklarını etkileyen YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamaktadır.

Uluslararası Öğrencilerin Yerleştirilme Süreci

YÖK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

  • Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS'ye başvurabilmektedir.
  • Uluslararası öğrencilerin kabulü ise TR-YÖS ve üniversitelerin onayladığı uluslararası geçerliliği olan sınavlarla sağlanmaktadır.
  • Üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan oranı her program için ayrı ayrı belirlenmekte olup, bu oran toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde beşi civarındadır.

Kontenjanların Belirlenmesi

YÖK, ayrıca uluslararası öğrenci kontenjanlarının üniversitelerin teklifleri doğrultusunda belirlendiğini ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile kesinleştiğini aktardı.

Türkiye'de Eğitim Gören Yabancı Öğrenciler

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, ülkeleri ile Türkiye arasında dostluk köprüleri kurmaktadır. Bugün itibarıyla 194 farklı ülkeden gelen öğrenciler Türk üniversitelerinde eğitim görmekte, mezun olanlar ise ülkelerine dönerek Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Kamuoyuna Uyarı

YÖK, kamuoyunu sosyal medyada dolaşan dezenformasyonlara karşı uyardı. "Resmi kurumlarımızın şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar edilmesi, ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerine zarar vermeye dönük asılsız iddialara inanılmaması büyük önem taşımaktadır."

