Kiralık konutta yeni zam yolda
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri

Mevduat faizleri son bir yılın en düşük seviyelerinde. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi burada.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 07:45, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 07:42
Mevduat faizlerinde haftalardır süren gerileme, son dönemde hız kesmiş durumda. Bankalarda en yüksek mevduat oranı %45,00 seviyesinde sabitlenirken, önümüzdeki aylarda TCMB'nin politika faizinde indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları ve eylül ayının ilk haftasında açıklanacak veriler, faiz oranlarının geleceği açısından belirleyici olacak. Temmuz ayında yapılan 300 baz puanlık indirim sonrası yeni faiz indirimi beklentileri, mevduat getirilerinin de düşmesine yol açtı. Bankalarda mevduat oranları son bir yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Mevduat Faizlerinde Beklentiler ve Uzman Görüşleri

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun %28,5-29,5 aralığında olabileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın yılın kalanında 800 baz puanlık bir faiz indirimi için alanı olduğunu belirten Aran, politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine kadar inebileceğini ve 6 puanlık reel faizle yeni yıla girilebileceğini ifade etti. Bu süreçte rezervlerdeki artış ve sanayideki daralma gibi gelişmelerin de önemli olduğu vurgulandı.

Bankalardaki En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

  • Akbank: %45,00
  • Denizbank: %45,00
  • Vakıfbank: %44,50
  • Ziraat Bankası: %44,00
  • Getir Finans: %44,00
  • Yapı Kredi: %43,50
  • Alternatif Bank: %43,50
  • Odea Bank: %42,50
  • ING Bank: %41,50
  • TEB: %41,50

(Bankaların sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel rakamlar değişiklik gösterebilir.)

Mevduat Tutarlarına Göre Aylık Faiz Getirileri

500 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi

  • Mevduat Tutarı: 500 bin TL
  • Mevduat Oranı: %45,00
  • Mevduat Vadesi: 32 gün
  • Net Getiri: 16 bin 274 TL

750 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi

  • Mevduat Tutarı: 750 bin TL
  • Mevduat Oranı: %45,00
  • Mevduat Vadesi: 32 gün
  • Net Getiri: 24 bin 411 TL

1 Milyon TL'nin Aylık Faiz Getirisi

  • Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
  • Mevduat Oranı: %45,00
  • Mevduat Vadesi: 32 gün
  • Net Getiri: 32 bin 548 TL


