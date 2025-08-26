Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
Memur-Sen'in Hakem Kurulu'na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na oluşturduğu baskı sonuç veriyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 15:33, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 15:36
Hakem Kurulu'ndan gelişmeler olacağına ilişkin;
. 5 maddede ilave iyileştirme
. GİH ve YHS 8 puandan 10 puana Çıktı
. Yabancı dil tazminatı 100 puan ilave artış
. Koruma güvenlik resmi dini bayram fazla çalışma ücreti 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı günlük 307 TL üzerinden değerlendirilecek
. 2027 için %4 + %5 toplam yüzde 9'a tamamlayacak şekilde duyumlar aldık.