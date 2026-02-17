AYM, motorlu bisikletlerin trafik kazalarındaki sorumluluğunu tartıştı

Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM, motorlu bisikletlerin trafik kazalarındaki sorumluluğunu tartıştı

Anayasa Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan "motorlu bisiklet" tanımının Anayasa'ya aykırı olmadığını oybirliğiyle kararlaştırdı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin itiraz talebini reddeden Yüksek Mahkeme, motorlu bisikletlerin trafik kazalarında sorumluluğunun mevcut yasal çerçevede düzenlenebileceğini belirtmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 07:58, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 08:15
Yazdır
AYM, motorlu bisikletlerin trafik kazalarındaki sorumluluğunu tartıştı

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 103. maddesindeki "motorlu bisiklet" tanımının Anayasa'ya uygunluğu sorgulanmıştı. Motorlu bisikletlerin karıştığı bir trafik kazasından doğan zararların tazmini talebi üzerine açılan davada, ilk derece mahkemesi, kanundaki tanımın hukuki belirsizlik yarattığı gerekçesiyle itiraz yoluna başvurmuştu.

Mahkemenin İncelemesi ve Hukuki Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi, davayı detaylı bir şekilde inceleyerek, "motorlu bisiklet" tanımının mülkiyet hakkı, eşitlik ilkesi ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı olup olmadığını değerlendirdi. Mahkeme kararında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 103. maddesi kapsamında motorlu bisikletlerin hukuki statüsünün genel hükümlere tabi olduğunu ve bu düzenlemenin kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde yapılandırıldığını belirtmiştir.

Mahkeme, motorlu bisikletlerin karıştığı kazalarda sorumluluk meselesinin, mevcut yasal çerçeve ve yargı içtihatları aracılığıyla çözümlenebileceğini, dolayısıyla kanundaki tanımın Anayasa'ya aykırı olmadığını tespit etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu değerlendirmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ile kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması arasında bir denge kurulduğunu göstermektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, motorlu bisikletlerin trafik hukuku içerisinde tanımlı bir araç kategorisi olarak kabul edilmesini ve bunların karıştığı kazalarda mevcut sorumluluğun genel hükümlere göre belirlenebileceğini ortaya koymaktadır. Karar, trafik kazalarında motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğunun belirlenmesinde istikrar sağlamıştır.

Pratik Anlamı ve Uygulamalar

Bu karar, motorlu bisiklet sürücülerinin trafik kazalarında sorumluluğunun, Karayolları Trafik Kanunu'nun genel hükümleri ve Medeni Kanun'un kusur sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini teyit etmiştir. Mahkemenin oybirliği ile verdiği bu karar, konuya ilişkin hukuki belirsizlikleri gidererek, hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması arasında uygun bir denge kurmuştur.

17 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber