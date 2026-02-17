Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de, Filistinliler iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayat mücadelesine devam ediyor.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinliler, soğuğa dayanıksız basit çadırlarda kışı atlatmaya çalışırken Türkiye ise bu duruma en başından beri gözlerini kapatmıyor.

Ülke genelinde vatandaşlar, ünlü isimler, siyasiler ve iş adamları ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, deyim yerindeyse ekmeğini bölüşüyor.

Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Yıldız Tilbe..

12 BİN KİŞİYE İFTAR SOFRASI KURACAK

Gazze'ye yaptığı yardımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kurdurduğu iki ayrı çadır kentin ardından Ramazan'da binlerce Filistinli aileye sıcak bir iftar sofrası kuracak.

Tilbe, 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının ücretini Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne teslim etti.

2 ÇADIR KENT İÇİN 300 BİN DOLAR YARDIM YAPMIŞTI

Öte yandan Yıldız Tilbe, Gazze'ye 2 çadır kent için 300 bin dolarlık yardım yapmış, bağışıyla yapılacak olan çadır kentin inşasına başlanmıştı.

GAZZE'DE 4 BİN KİŞİLİK İFTAR

Ramazan ayında bir dayanışma örneği sergileyen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz sene de kıtlığın hakim olduğu Gazze'de 3 ayrı noktada 4 bin kişilik iftar yemeği vererek Filistinlilere destek olmuştu.