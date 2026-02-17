Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçebilir iddiası

CHP'de kurultaylara ilişkin açılan "mutlak butlan" davası sürerken, gazeteci Fatih Atik, Ramazan Bayramı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçebileceğini iddia etti. Açıklama, Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

17 Şubat 2026
CHP'nin 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 2025'te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açılan "mutlak butlan" davası siyasi gündemdeki yerini korurken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Fatih Atik, katıldığı bir televizyon yayınında davanın Ramazan Bayramı sonrasında netleşebileceğini ve mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkabileceğini öne sürdü.

Atik, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçebileceğini iddia etti.

"Yönetim Değişebilir" Değerlendirmesi

Fatih Atik, istinafta görüşülmekte olan dosyada mahkeme kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun doğrudan göreve dönebileceğini ya da geçici bir heyet aracılığıyla parti yönetiminde değişikliğe gidilebileceğini ileri sürdü.

Atik'in değerlendirmelerine göre, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması durumunda parti içinde önemli tasarruflar gündeme gelebilir.

"Yargılanan Belediye Başkanları İçin İhraç" İddiası

Gazeteci Atik, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi halinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu yargı süreci devam eden belediye başkanlarının, haklarındaki süreç sonuçlanana kadar partiden ihraç edilebileceğini iddia etti.

Bu iddialara ilişkin CHP yönetiminden veya Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Mutlak Butlan Davasında Süreç İstinaf'ta Devam Ediyor

CHP'nin söz konusu kurultaylarının "mutlak butlan" (başından itibaren hükümsüz sayılma) gerekçesiyle iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüş ve mahkeme davayı "aktif husumet yokluğu" ile "konusuz kalma" gerekçeleriyle reddetmişti.

Bu karar doğrultusunda mevcut parti yönetimi ve kurultay sonuçları hukuken geçerliliğini koruyor. Ancak kararın istinafa taşınması nedeniyle dosya üst mahkemede inceleniyor.

Siyasi kulislerde dile getirilen iddiaların, istinaf sürecinden çıkacak kararla birlikte netleşmesi bekleniyor.

