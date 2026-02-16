İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 55 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde, vatana ve millete hizmet etme aşkıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirten Suver, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yapı stoku maalesef deprem ve iklim değişikliğine karşı koyacak binalardan müteşekkil değil. Yaklaşık 5 milyon 500 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız bu seferberliği başlattı. 'Ev Sahibi Türkiye' projesiyle 500 bin konut tamamlandıktan sonra arkası gelecek. Biz bunları yapabiliriz. Bunun ispatını 6 Şubat'tan sonra yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' anlayışı ve 'Son depremzede evine girmeden bize rahat yüzü yok' talimatıyla işe giriştik."

Suver, Cumhur İttifakı'nın "Türkiye Yüzyılı" hedefine değinerek, "Mustafa Kemal Atatürk bize Cumhuriyeti kurdu. Biz de 21. yüzyılda Türkiye'yi yeniden 'Büyük Türkiye' yapma hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz." dedi.

Suver, kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşları tebrik ederek, TOKİ projelerinin devamının geleceğini bildirdi.

"Büyük devlet vatandaşına, milletine sahip çıkar"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise sosyal konut projesinin hayırlı olmasını diledi.

Projenin 24 Ekim 2025'te tanıtıldığını anımsatan Destici, "Büyük devlet vatandaşına, milletine sahip çıkar. Bugün Eskişehir ayağının kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Destici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ilgili kurumlarıyla hızlı şekilde harekete geçtiğini belirterek, "3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın tamamına teslim edildi." ifadesini kullandı.

Projede şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için kontenjan ayrıldığını anlatan Destici, nüfus artış hızındaki düşüşün milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

Eskişehir Vali Vekili Yakup Güney de 6 farklı kategoride 55 bin 249 geçerli başvuru arasından hak sahiplerinin belirleneceğini söyledi.

Güney, projenin hayırlı olmasını dileyerek, "İlimizde güvenli şehirleşmeye katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın depreme dayanıklı ve modern yapılarda yaşamlarını sürdürmelerine imkan sunacak projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise kurada ismi çıkmayan vatandaşlara umutlarını korumalarını tavsiye ederek, "Biz burada olduğumuz sürece, Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başında olduğu müddetçe, 500 binin üzerine binlerce, milyonlarca konutu yapıp sizleri ev sahibi yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da kura çekiminin aileler için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, her kuranın bir ailenin yıllardır kurduğu yuva hayalinin gerçeğe dönüşmesi olduğunu dile getirdi.

Gürcan, sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, sosyal devlet anlayışının en somut göstergelerinden biridir." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak ve şehirleri daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 1 milyon 757 bin konuta ulaştıklarını aktaran Sungur, 1633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşasının sürdüğünü, yüz binlerce konutun da proje ve tasarım aşamasında olduğunu ifade etti.

Sungur, Eskişehir'de yaklaşık 67,5 milyar liralık yatırımla 15 bin 792 konut, stadyum, cami, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı projelerini hayata geçirdiklerini, kente ayrıca 2 millet bahçesi kazandırıldığını kaydetti.

Dua edilmesinin ardından kura çekiminin gerçekleştirildiği programa, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, diğer ilgililer ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KARAMAN

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belirlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada, TOKİ'nin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı muhteşem işlere bizzat şahit olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük işler başarıldığını dile getiren Çiçek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da Karaman'da yapılacak konutların yalnızca bir yatırım değil kentin geleceğini hep birlikte inşa etmeye verilmiş açık bir devlet sözü olduğunu söyledi.

Karaman'ın Anadolu'nun üretim gücünü temsil eden kentlerden olduğunu belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Çok değerli Karamanlılar, burada yürüttüğümüz konut hamlesi, bizim için yalnızca inşaat faaliyeti değildir. Güveni esas alan, dayanıklılığı önceleyen ve sosyal yaşamı merkeze koyan kapsamlı bir şehircilik anlayışının ürünüdür. Amacımız, yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil yarınlara daha sağlam, daha güvenli ve daha huzurlu bir Karaman bırakmaktır. Değerli Karamanlılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ev sahibi Türkiye vizyonu, barınmayı bir ayrıcalık değil sosyal devletin temel sorumluluğu olarak gören güçlü bir irade tezahürüdür. Bu kura sadece bir anahtar teslimi değil huzura, güvene ve geleceğe uzanan yeni bir başlangıçtır."

TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak ülkenin dört bir yanında binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal konut kapsamında yüz binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Hak sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşayacakları sıcak yuvalar dilerim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ projeleri devam edecektir. Yeni üreteceğimiz konutlar, yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürüne sahip ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır. TOKİ olarak milletimize güvenli ve konforlu yapılar sunma, insanımızı daha güzel şehirlerde ve konutlarda yaşatma gayretimiz, aynı şevk ve kararlılıkla devam edecektir."

İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün duasının ardından başlanan kura çekimiyle 1550 hak sahibi belirlendi.

Programa AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.