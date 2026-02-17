FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 08:19, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 08:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.
Güncel yapılanmada yer alan bazı örgüt mensupları deşifre edildi.
İstanbul merkezli 8 ilde baskınlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 zanlının Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin, FETÖ içerisinde sorumlu pozisyonda oldukları değerlendiriliyor.