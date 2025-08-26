Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan, Suriye ve bölgedeki gelişmelere değinerek, "Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan, İsrail'in saldırıları altında hayat mücadelesi veren Filistinlilere destek mesajı vererek, "İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum" dedi.

Suriye ve bölgedeki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de esenliğinin teminatı Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, komşuluk ve kardeşlik hukukuna dikkat çekerek, "Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde konuştu. Türkiye'nin dört bir yanına selam gönderen Erdoğan, "Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Kars'a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Konuşmasında Gazze'ye de değinen Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarını "barbarlık" olarak nitelendirdi ve "Gazzeli Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Meydanı'nı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, gençlere vurgu yaparak, "Gençler dünyaya 'biz buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız' mesajını verdi. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe kat ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fitne duvarlarını yıkmak amacıyla başlatılan süreçte kısa sürede ciddi ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Erdoğan, "Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor" dedi.

Bazı çevrelerin süreci farklı gündemlerle baltalama girişiminde bulunduğunu belirten Erdoğan, "Kimin sürece alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak bizim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye'nin 86 milyon vatandaşıyla tek yürek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz 86 milyon olarak tarihin, kültürün, inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz" dedi.

Bayrak vurgusu yapan Cumhurbaşkanı, "Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak bizim" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de kardeşlik hukukunu gözetenler kazanacak"

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'deki tüm halkların esenliğinin Türkiye için öncelikli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de esenliğinin teminatı Türkiye'dir" dedi. Komşuluk ve kardeşlik hukukuna dikkat çeken Erdoğan, "Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar ise kaybedecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, kararlılığın altını çizerek, "Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz" sözleriyle mesajını tamamladı.

"Yönünü Ankara'ya, Şam'a dönen kazanır"

Erdoğan, "Yönünü Ankara'ya Şam'a dönen kazanır. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Bu coğrafyada kıyamete kadar hep yan yana yaşayacağız. Unutmayın Malazgirt'te olacağız!" ifadelerini kullandı

