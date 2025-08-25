İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar

Emlak sitelerinden alınan verilerine göre İstanbul'da kiralık konut sayısı 45 bine, satılık konut sayısı ise 138 bine ulaştı. İlan sayıları ve fiyatlar, şehrin konut piyasasındaki çeşitliliği ve hareketliliği net şekilde ortaya koyuyor. Özellikle Esenyurt, Kadıköy ve Beylikdüzü satılık konutlarda yoğun ilan ve geniş fiyat aralıklarıyla dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DAKİ EN DÜŞÜK VE YÜKSEK KİRA!

Kiralık piyasasında ciddi fiyat farkları bulunuyor. Ekonomim.com'un haberine göre en düşük kira 3.500 TL ile Bağcılar'da, en yüksek kira ise 2,25 milyon TL ile Beşiktaş'ta kaydedildi. Beşiktaş, Nişantaşı ve Kadıköy gibi semtlerde lüks konut talebi, kiraların astronomik seviyelere çıkmasına neden olurken, şehir merkezine uzak veya gelişmekte olan bölgelerde kiralar daha erişilebilir seviyelerde kalıyor.

SATILIK KONUTTA LİDER BEBEK SEMTİ!

Satılık konut piyasasında da uç fiyatlar dikkat çekiyor. En ucuz konut 270 bin TL ile Küçükçekmece'de, en pahalı konut 6 milyar TL ile Boğaz'daki Bebek semtinde yer alıyor. Boğaz manzaralı villalar, tarihi konaklar ve yüksek prestijli rezidanslar üst gelir grubuna hitap ederken, uygun fiyatlı ilçelerde yaşam maliyetleri daha erişilebilir durumda.

EN FAZLA KİRALIK İLAN ESENYURT'TA

Kiralık ilanlarda Esenyurt öne çıkıyor; ilçede 3.395 ilan bulunuyor ve kiralar 7.500 TL'den 240.000 TL'ye kadar değişiyor. Şişli'de kiralık ilan sayısı 1.961, kiralar 8.500 TL'den 1.100.000 TL'ye; Kadıköy'de ise 1.955 ilan ve 6.000 TL ile 1.300.000 TL arasında kira fiyatları mevcut. Semtler, merkezi konum ve lüks konut arzıyla yüksek fiyatları belirliyor.

SATILIK KONUT SAYISINDA ZİRVEDE ESENYURT, KADIKÖY VE BEYLİKDÜZÜ VAR

Satılık konut ilanlarında da Esenyurt, Kadıköy ve Beylikdüzü öne çıkıyor. Esenyurt'ta 9.877 ilan bulunuyor ve fiyatlar 740.000 TL'den 80 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Kadıköy'de 9.241 ilan, fiyatlar 680.000 TL'den 500 milyon TL'ye; Beylikdüzü'nde 6.811 ilan, fiyatlar 925.000 TL'den 200 milyon TL'ye kadar çıkıyor. İlçeler, sundukları farklı konut seçenekleriyle alıcıların bütçelerine uygun alternatifler sağlıyor.