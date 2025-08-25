Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama

Gaziantep Valiliği, "makam odasında kullanılan malzemelerin fiyatının yüksek olduğuna" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

25 Ağustos 2025
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama

Valiliğin NSosyal hesabından, bazı medya organlarında yer alan "Tasarruf döneminde 25 milyonluk makam odası" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Haberlerin yanlış algı oluşmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Valilik binası için yapılan söz konusu ihale kapsamında 'valilik bahçesi çevre düzenlemesi, çevre aydınlatma imalatları, çevre güvenlik kamera sistemleri, bahçe çim sulama sistemleri, bahçe taş kaplama imalatları, güvenlik amacıyla yapılan kollu bariyer imalatları ile bina içerisinde şehrin tarihini simgeleyen rölyef imalatı, mozaik imalatları, ilimizin 9 ilçesine ait harita sergisi, Valiliğin tüm ofis bölme camlarına kumlama işlemi' gibi daha birçok işlem bulunmaktadır. Yeni Valilik binasında makam imalatları bahse konu maliyet içerisinde çok cüzi bir miktara tekabül etmektedir. Dolayısıyla teyit mekanizması çalıştırılmadan hazırlanan ve servis edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."

