Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışma ve sonrasındaki saldırı gündeme bomba gibi düştü.

Saldırganların araç içerisindeki kişiyi darp ettikleri anlar görüntülenirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "GEREĞİ YAPILDI - ASFALT ZORBALARI" notuyla bir paylaşım yayınladı.

GEREĞİ YAPILDI - ASFALT ZORBALARI



Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.



🔻 Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit. pic.twitter.com/yQmJLzecAj Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 26, 2025

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

YARALI VATANDAŞ HALEN HASTANEDE

Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz"



