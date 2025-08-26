Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Bakan Şimşek, reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentilerinin azaldığını dile getirerek, "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 11:20
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentileriyle ilgili bilgi paylaştı.

Şimşek, "Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu" dedi.

Enflasyon beklentilerinin iyileşme eğitiminin dezenflasyona destek olduğunu söyleyen Şimşek, "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

