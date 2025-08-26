Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Memur ve memur emeklilerimizin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Kurulu; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılmıştır. Ayrıca bin TL taban aylığı artışı da gerçekleşmiştir."