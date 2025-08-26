Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek

TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa etmek için harekete geçti. Bu kapsamda vatandaşların savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi durumlarda barınabilmesi için modern sığınak çalışmalarına başlandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 17:36, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 17:38
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Türkiye'de hükümet bölgedeki savaş ve gerilimler nedeniyle farklı senaryoları gündemine aldı. Amaç olası bir savaş ve afet durumlarında sivillerin korunabileceği alanlar yaratmak.

Ortadoğuda son yaşanan savaş ve gerilimler sırasında Türkiye'nin sığınak alt yapısı masaya yatırıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da gündeme gelen çalışmada, Türkiye'de sığınak altyapısı bulunmadığı mevcut sığınakların ise gereklilikleri karşılamadığına dikkat çekildi.

İsrail, Japonya ve İsviçre örnek gösterildi

Dünya örneklerinin de incelendiği çalışmada İsrail, Japonya ve İsviçre örneklerine dikkat çekildi.

Kabine toplantısında TOKİ'nin 81 ilde sığınak yapmasına karar verildi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı.

Sığınaklar afet ve kriz durumlarında hızla erişelebilecek dayanıklı yapılar olacak. Böylece Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşların güvenliği artırılmış olacak.

Otopark ve depo olarak kullanılıyor

Türkiye'de sığınak ihtiyacına yönelik düzenlemeler yeni değil. 1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük oranda ihmal edilmiş durumda.

Pek çok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan alanlar ya otopark, ya da depo olarak kullanılıyor.

