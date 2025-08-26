İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi

İstanbul Valiliği, kentte ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik yardımlarda kişileri teşhir eden görüntülerin oluşması üzerine harekete geçerek, yardım dağıtımlarına ilişkin yeni kuralları içeren bir genelgeyi ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi. Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul İl Müftülüğü, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Valilik birimleri ile İstanbul CİMER Hizmet Bürosu'na gönderilen genelgede, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ve sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinlere yönelik çeşitli sosyal yardım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Yardım Dağıtımlarında Yeni Kurallar

Genelgede, dağıtımlarda yardım alan kişileri teşhir edici ve kamuoyunu rahatsız edici görüntüler oluştuğunun gözlemlendiğine dikkat çekilerek, bu durumun kişilik haklarına zarar verdiği ve yardımların amacına uygun şekilde yapılmasını engellediği vurgulandı. Bu nedenle sosyal yardımların belirli hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Sosyal Yardım Başvuruları ve Değerlendirme Süreci

Sosyal yardım başvurularının kaymakamlıklar tarafından alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirmede öğrencilerin gelişim seviyeleri, istek ve ihtiyaçları ile pedagojik esaslara uygunluk gözetilecektir.

Uygun görülen yardımların planlama, takip ve denetimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır.

Yardımların Dağıtımında Dikkat Edilecek Hususlar

Yapılan yardımlar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.

Öğrencilere yapılacak yardımlar doğrudan öğrencilere değil, ilgili okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan 7 kişilik komisyon tarafından teslim alınacaktır.

tarafından teslim alınacaktır. Yardımlar okul idaresi aracılığıyla dağıtılacaktır.

Fotoğraf ve video kayıtlarında hiçbir şekilde öğrencilere yer verilmemesi gerekmektedir; kayıtlarda yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyon yer alacaktır.

Kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımlar ise öğrenci velilerine teslim edilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinlerle diğer vatandaşlara yönelik yardımlarda fotoğraf veya video çekilmesine izin verilmeyecektir.

Uygulamanın Takibi

Genelgede belirtilen konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edileceği ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği ifade edildi.



