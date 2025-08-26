Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 15:54, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 16:24
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisinin geçinmekte zorlandığını ve artık tahammülünün kalmadığını söyledi.
"HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİK"
Yalçın "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu'ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu'ndan çekildik." açıklamasında bulundu.