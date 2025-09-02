Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantıda, iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınacak.

MYK'da Ekonomi İşleri Başkanlığı, genel ekonomik görünüme ilişkin bir sunum yapacak. Enflasyonla mücadele adımları, reel sektörün ihtiyaçları gibi başlıklar mercek altına alınacak.

Toplantıda, parti kurmaylarının "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında sahadan edindikleri vatandaşın şikayet ve talepleri masaya yatırılacak.

Ayrıca, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son durum hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verilecek.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyor.