2 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'de resmi ziyaretlerde bulunacak.
(Şam)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak, Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen "Altın Kupa Gecesi" etkinliğine katılacak.
(Ankara/10.00/İstanbul/19.00)
2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 8 müsabakayla başlayacak.