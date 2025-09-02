Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'nin verilerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da sıcaklığın gün içinde 30 dereceyi aşması bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 07:25, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 07:34
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Gün içinde sıcaklık ortalama 30 derecenin üzerine çıkacak, akşam saatlerinde ise 20 derece civarına düşecek.
İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve sıcak olacak. İstanbul'da sıcaklığın gün içinde 30 dereceyi aşması bekleniyor.
Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların yer yer 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının biraz azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.