İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde dükkan yangını: Çok sayıda iş yerine sıçradı
İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 08:12, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 08:13
Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.
Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.