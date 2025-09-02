İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde dükkan yangını: Çok sayıda iş yerine sıçradı

Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
CHP'li Belediye Başkanı'nın evine molotofkokteylli saldırı
CHP'li Belediye Başkanı'nın evine molotofkokteylli saldırı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde dükkan yangını: Çok sayıda iş yerine sıçradı

İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 08:12, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 08:13
Yazdır
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde dükkan yangını: Çok sayıda iş yerine sıçradı

Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber