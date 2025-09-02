CHP'nin eylül ayında 14 davası görülecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 1 ay içinde yapılacak 14 duruşmayı yakından takip edeceklerini belirterek, "İstanbul'un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiği, suçluların olması gereken cezaevlerine muhaliflerin doldurulduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi.

Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı 14 davanın yeri ve zamanı şöyle: