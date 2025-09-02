Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, ağustos ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Kurs ücreti yüzde 43,48 ile zam şampiyonu olurken, erik yüzde 25,61 ucuzlayarak en fazla düşüş yaşayan ürün oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 14:26, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 14:28
Yazdır
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO verilerine göre, indekste yer alan 336 üründen 181 ürünün fiyatı arttı, 59 ürünün fiyatı düştü.

Kurs ücretleri zirvede

Eğitim harcamaları grubunda yer alan kurs ücreti, yüzde 43,48'lik artışla ağustos ayının zam şampiyonu oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları:

  • Salatalık: yüzde 27,53
  • Oyuncak: yüzde 17,89
  • Taze Fasulye: yüzde 16,75
  • Limon: yüzde 16,22
  • Kıvırcık Salata: yüzde 16,14
  • Kayısı: yüzde 14,16
  • Roka: yüzde 12,18
  • Salça: yüzde 8,82
  • Ispanak: yüzde 8,58
  • Ekmek: yüzde 5,69

En fazla ucuzlayan ürün: Erik

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün ise erik oldu. Gıda grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 25,61 geriledi.

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları:

  • Üzüm: yüzde -24,17
  • Dolmalık Biber: yüzde -18,08
  • Çarliston Biber: yüzde -17,58
  • Sivri Biber: yüzde -17,08
  • Kavun: yüzde -16,25
  • Şeftali: yüzde -10,24
  • Bebek Arabası/Koltuğu: yüzde -8,70
  • Kız Çocuk Elbise: yüzde -8,64
  • Kadın Etek: yüzde -7,51
  • Karpuz: yüzde -6,06

Fiyatlarda dalgalanma sürüyor

İTO'nun yayımladığı veriler, İstanbul'da gıda, eğitim ve giyim kalemlerinde fiyat hareketliliğinin devam ettiğini gösterdi. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki sert dalgalanmalar dikkat çekti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber