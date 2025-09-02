Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde

Üniversitenin Akademik birimlerinde ayrı ayrı yürütülen öğrenci işlemleri, artık Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı çatısı altında tek merkezde toplanarak hizmete sunulacak. Böylece öğrenci işlemlerinde hızlı, ekonomik ve verimli bir model benimsenmiş oldu.



Yeni sistem ile birlikte öğrencilerin kayıt, belge, başvuru ve diğer tüm idari işlemleri tek bir merkezden yürütülecek. Bu adım, sadece bürokratik dağınıklığın ortadan kaldırılmasıyla sınırlı kalmayıp, öğrenci memnuniyetinin artırılmasına da önemli katkı sağlayacak.



Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Başlıca İşlemler:



" Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve kayıt işlemlerinin yapılması,

" Yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin (ÖSYS, Ek Kontenjan, DGS) kayıt süreçlerinin yürütülmesi, dosyalarının muhafaza edilmesi,

" Çift Anadal ve Yandal başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması,

" Uluslararası öğrencilerin başvuru, kayıt ve ikamet işlemlerinin takibi, dosyalarının merkezde tutulması,

" Öğrencilerin özlük bilgileri ve harç işlemlerinin sistem üzerinden takibi,

" Mezuniyet işlemleri, diploma ve mezun kimlik kartı basımı ve öğrencilere dağıtılması,

" Ders programlarının sisteme girilmesi ve takibi

" Öğrenci kimlik kartlarının basımı ve teslimi

" Azami öğrenim süresini aşan öğrencilerin tespiti ve Ek sınav süreçlerinin yürütülmesinin planlanması, Ek sınavlar sonunda devam edecek öğrencilerin takibi, mezuniyeti hak eden öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması ve kayıt silincek öğrencilerin kayıt silme süreçlerinin yapılması,

" Onur ve Yüksek Onur belgelerinin düzenlenmesi ve basılması,

" Öğrenci danışmanlarının atanması, ders kayıtlarının organize edilmesi,

" Muafiyet işlemlerinin merkezi olarak yürütülmesi,

" Yaz okulunda açılması teklif edilen derslerin planlaması ve harç takip işlemlerinin yapılması



Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya: "Öğrencilerimiz için hızlı ve nitelikli hizmet hedefliyoruz"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, öğrenci işlemlerinin merkezileştirilmesini üniversitenin vizyoner bakış açısının bir yansıması olarak değerlendirdi. Rektör Akkaya, şu ifadeleri kullandı:



"Maaşların merkezileştirilmesinin ardından şimdi de öğrenci işlemlerini tek çatı altında topladık. Öğrencilerimizin zaman kaybetmeden en hızlı ve nitelikli hizmete ulaşmalarını amaçlıyoruz. Bu adım, üniversitemizin verimlilik ve kalite odaklı yönetim anlayışının doğal bir sonucudur. Öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi ve yapısal dönüşümleri sürdüreceğiz."



Rektör Akkaya'nın liderliğinde Bartın Üniversitesi, sadece kendi öğrencileri için değil, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları için de iyi bir yönetim modeli ortaya koymayı sürdürüyor. Öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı, yenilikçi ve bütünleşik hizmet modelleriyle üniversite, geleceğe emin adımlarla ilerliyor.