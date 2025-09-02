BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 16:03, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 16:21
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Borsada günlük düşüş yüzde 5i aştı pic.twitter.com/ysxpfGxtSBCNBC-e (@cnbceofficial) September 2, 2025