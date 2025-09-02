TRT'den manevi yolculuk: Mevlid Kandili için özel yayın akışı

Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili için hazırlanan özel içerikler, TRT ekranları ve radyolarında izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, manevi coşkuyla idrak edilecek. Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını yansıtan Mevlid Kandili özel programları, TRT'nin tüm mecralarında yayınlanacak.

TRT 1'de "Hep Otuz Üç Yaşında" ve Mevlid Gecesi Özel Programı

"Mevlid Gecesi Özel" programı, Ankara Millet Camii 'nden 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te ekrana gelecek.

programı, 'nden 3 Eylül Çarşamba günü saat ekrana gelecek. İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin, İslam coğrafyasında tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu alan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi ise saat 23.15'te TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT 2'de Belgesel ve Özel Programlar

"Mukaddes Emanetler" belgeseli, Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin tarihsel yolculuğunu ve manevi ihtişamını 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de ekrana taşıyacak.

belgeseli, Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin tarihsel yolculuğunu ve manevi ihtişamını 3 Eylül Çarşamba günü saat ekrana taşıyacak. Geleneksel Mevlid müziğini öğrenmek isteyen bir öğrencinin hikayesini anlatan "Maşuk'un Nefesi" saat 21.30'da yayınlanacak.

saat yayınlanacak. "Tarih Söyleşileri - Mevlid ve Süleyman Çelebi" programı ise saat 23.00'te izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel'de "Yolculuğun İzleri"

"Yolculuğun İzleri", Hac ve Umre'nin fiziksel yolculuğun ötesinde ruhsal dönüşüm olduğunu, inanç, teslimiyet ve duaların önemini anlatacağı yeni bölümüyle 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de ekrana gelecek.

TRT Müzik'te "Mevlid Kandili Özel" Programı

Ömer Tuğrul İnançer'in, Sümbül Efendi Camii'nden sohbetiyle gerçekleşecek "Mevlid Kandili Özel" programı, 3 Eylül Çarşamba günü saat 22.30'da TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak.

Bursa Ulu Camii'nden Canlı Yayın TRT Avaz'da

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Doç. Dr. Mehmet Murat Yurtsever ve TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney'in katılımıyla "Mevlid Gecesi Özel" programı saat 18.30'da ekrana gelecek.

ve TRT Sanatçısı katılımıyla "Mevlid Gecesi Özel" programı saat ekrana gelecek. Bursa Ulu Camii'nden gerçekleşecek "Mevlid Gecesi Canlı Yayını", saat 20.00'de TRT Avaz ekranlarında olacak.

TRT Türk'te Mevlid Kandili'ne Özel Yayınlar

"Efendimizin (S.A.V.) 24 Saati" , Ramazan hazırlıkları ve Ramazan'daki yaşamı ile ilgili olarak saat 14.50'de ekranda olacak.

, Ramazan hazırlıkları ve Ramazan'daki yaşamı ile ilgili olarak saat ekranda olacak. "Vahyin İzinde" , Hazreti Peygamber'in hayatını detaylı şekilde anlatan belgesel olarak saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

, Hazreti Peygamber'in hayatını detaylı şekilde anlatan belgesel olarak saat izleyiciyle buluşacak. "Mevlid Kandili" programı canlı yayınla saat 22.00'de ekranlara gelecek.

programı canlı yayınla saat ekranlara gelecek. Peygamber Efendimizin hayatını kronolojik olarak anlatan "En Güzel" , saat 23.15'te ekranda olacak.

, saat ekranda olacak. Kültür Bakanlığı sanatçılarının icra edeceği "Besteli Mevlid", saat 23.30'da ekrana gelecek.

TRT Kurdi'den Mevlid Kandili Canlı Yayını

TRT Kurdi, bu gecenin anlam ve önemini canlı yayınla izleyicisine aktaracak. Mevlid Kandili özel yayını "Şeva Mewlüde", 3 Eylül Çarşamba günü saat 20.45'te, Muş İmam Şafii Camii'nden ekranlara gelecek.

TRT Radyolarında Mevlid Kandili İçerikleri

TRT Radyoları, günün anlam ve önemine değinen özel içeriklerle dinleyicilerle buluşacak.



