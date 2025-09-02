CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama

CHP İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edildi. Verilen kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yönetimi görevden alındı. Mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verdi.

Gürsel Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.