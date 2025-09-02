Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Dumanlar yolu kapladı, iki şehri bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinli gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada Foto Muhabiri olarak çalışan Resmi Cihad Salim'in İsrail saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun soykırım yaptığı ve gazetecileri doğrudan hedef aldığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 248'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması en güçlü şekilde kınandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu ile tüm gazetecilik kuruluşlarına Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik suçları kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in işlediği "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu suçlardan İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

