Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Dumanlar yolu kapladı, iki şehri bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Dumanlar yolu kapladı, iki şehri bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Kredi faizleri, enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilenmektedir. Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 19:48, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 19:49
Yazdır
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları" kapsamında bugün Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında sunum gerçekleştirdi.

Fatih Karahan, reel sektörle güçlü bir iletişimlerinin bulunduğunu belirterek, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ve Bursa'da bu yıl 117, son 5 yılda toplamda 1119 firma ile görüştüklerini söyledi.

Elde edinilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını aktaran Karahan, "Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz." diye konuştu.

Karahan, şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerine dikkati çekerek, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir"

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğüne işaret eden Fatih Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışını sağlayacağının altını çizdi.

Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını ifade ederek, "Fiyat istikrarı, yatırım ve üretim ortamını iyileştirmektedir." diye konuştu.

Finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam etmekte olduğuna işaret eden Karahan, "Enflasyonda düşüş genele yayılarak devam etmektedir. Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, tüketim talebinin ılımlı seyretmekte olduğunu ifade ederek, "Maliyet artışları gerilemektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir. Yavaşlayan büyüme, ikinci çeyrekte sanayinin de katkısıyla artış göstermiştir. İstihdam artışı hizmetler sektörü kaynaklı olmuştur." açıklamasını yaptı.

- "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir"

TCMB Başkanı Karahan, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında olduğunu ve karşılıksız çek oranının temmuz ayında tarihsel ortalamasına yakın düzeyde olduğunu vurguladı.

Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının görece düşük olduğuna işaret eden Karahan, "Kredi faizleri, enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilenmektedir. Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir." ifadelerini kullandı.

Karahan, enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinin gerilemekte olduğunu aktararak, "Uzun vadeli kredilerin payı sıkılaşma döneminde artmıştır. Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltmaktadır." açıklamasını yaptı.

- "Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansımıştır"

Fatih Karahan, KKM'de azalış devam ederken, TL talebinin güçlü seyretmekte olduğunu belirterek, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını söyledi.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirten Karahan, maliye politikasının eşgüdümünün bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber