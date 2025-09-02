Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Fenerbahçe'ye 10 yıl sonra Brezilyalı kaleci: Ederson

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler 10 yıl sonra kaleyi Brezilyalı eldivene emanet edecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 20:40, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 20:41
Fenerbahçe'ye 10 yıl sonra Brezilyalı kaleci: Ederson

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu doğrultuda deneyimli kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine Portekiz'de başlayan Ederson, Benfica takımında yaşadığı şampiyonluklarının ardından 2017 yazında İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. Brezilyalı kaleci takımının ülkesinde ve dünyada elde ettiği birçok başarıda pay sahibi oldu. 6 kez İngiltere Premier Lig zaferine ulaşırken, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa, 2 FA Cup, 1'er kez de UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Ederson, 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde City'nin kalesini korurken, yaptığı başarılı kurtarışlarla da kulübün ilk kez kazandığı bu kupada önemli rol oynadı.

Öte yandan 29 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giydi.

Fenerbahçe'nin 31. Brezilyalı futbolcusu

Ederson, sarı-lacivertli takımın 31. Brezilyalı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren Sambacıların ağırlıklı olduğu kulüp tarihinde, ilk Brezilyalı kaleci 2015-2016 sezonu başında Fabiano ile gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, 1988 yılında ise dünyaca ünlü Alman kaleci Toni Schumacher'i renklerine bağlamıştı. Schumacher, ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken, 3 sezon kaleyi korudu.

Sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcular şöyle:

"Gerson Candido de Paula, Sergio Ricardo Nerves, Reginaldo Vicente Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizio de Souza (Edu Dracena), Deivid de Souza, Roberto Carlos, Cristian Oliviera Baroni, Andre Dos Santos, Fabio Bilica, Diego Ribas de Cunha, Jose Fernando Viana de Santana (Fernandao), Fabiano Ribeiro, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rodrigo Becao, Frederico Rodrigues de Paula (Fred), Diego Carlos, Anderson Souza Conceiçao (Talisca), Ederson."

Ankaraspor'da oynarken Türk vatandaşlığına geçen ve 2007 yazında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Wederson listeye dahil edilmedi.

