Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı işbirliği sürecinin başlatılacağını belirterek, Suriyeli muhataplarının Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübe ve birikimine büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda destek talep ettiklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 22:30, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 22:36
Yazdır
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'daki resmi temaslarının ardından Süleymaniye Külliyesi'nde AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Şam'a sabah erken saatlerde ulaştıklarını dile getiren Tekin, eski rejimin devrilmesinden sonraki süreçte Suriye'deki muhataplarıyla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bağımsız, güçlü, barışın ve insan haklarının egemen bulunduğu ülke olarak Suriye'nin varlığına vurgu yaptığını ifade etti.

"Genel müdür düzeyindeki arkadaşlarımız, ziyaretleriyle ilişkileri belli bir noktaya getirdikten sonra biz de buraya geldik." diyen Tekin, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko ve Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ile gelinen aşamayı ve bundan sonraki yol haritasını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Tekin, "Bizim tüm desteklerimiz ve politikamız, komşumuz, derin geçmişe sahip olduğumuz kardeşlerimizin müreffeh, bağımsız, egemen bir ülke olarak kendi ayakları üzerinde durmasına yöneliktir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en uzun kara sınırını Suriye ile paylaştığına dikkati çeken Tekin, özellikle "terörsüz Türkiye" hedefi açısından iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Tekin, "Bu anlamda Suriye'deki arkadaşlarımızla Suriye'yi güçlendirecek konularda yanlarında olacağımızı ifade etmek için buradayız." şeklinde konuştu.

"Görüşmeler, oldukça pozitif bir atmosferde geçti." diyen Tekin, Suriyeli muhataplarının Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübe ve birikimine özel önem verdiklerini ve bu doğrultuda destek talep ettiklerini söyledi.

- "Nasıl yürüyeceğimizi değerlendirdik"

Eğitim-öğretim süreçlerinin yeniden düzenlenmesinden müfredata, ders kitaplarının tasarımına kadar birçok alanda Suriye ile birlikte çalışabileceklerini ifade eden Tekin, "Bu kapsamda ortak ekipler oluşturduk. Nasıl yürüyeceğimizi değerlendirdik." dedi.

Tekin, özellikle müfredatın yeniden dizayn edilmesinin Suriyeli yetkililerin öncelikli taleplerinden olduğunu, Türkiye'nin de bu sürece destek sunacağını söyledi.

Bakan Tekin, ayrıca öğretmen yetiştirme konusunda Türkiye'nin tecrübelerinin paylaşılacağını vurguladı.

Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilere de değinen Tekin, "Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaklaşık en az 800 bin civarında Suriyeli çocuk ve gencimiz, bizim okullarımızda eğitim aldı. Onların onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin koordine edilmesi de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, bu çerçevede Suriyeli öğrencilerin sınıf seviyelerine göre Suriye'deki eğitim süreçlerine uyumları, ilgili mevzuatın hazırlanması ve sınav sistemlerinin düzenlenmesi gibi teknik konuların ele alındığını söyledi.

- "Dünyaya örnek olacak şekilde ilişkilerimizi geliştireceğiz"

Bakan Tekin, Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı işbirliği sürecinin başlatılacağına dikkati çekerek, "İki komşu ülkenin hukukuna yaraşır bir işbirliği yapacağız, dünyaya örnek olacak şekilde ilişkilerimizi geliştireceğiz." dedi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının Suriye'yi bağımsız ve özgür bir güç olarak görmek ve bu yönde desteklemek olduğunu vurgulayarak, "Biz de görüşmelerimizi bu politikayı destekleyecek şekilde şekillendirdik. Döndükten sonra arkadaşlarımız, çalışmalarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Süleymaniye Külliyesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Şam Havalimanı'ndan Türkiye'ye döndü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber