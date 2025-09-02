Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'daki resmi temaslarının ardından Süleymaniye Külliyesi'nde AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Şam'a sabah erken saatlerde ulaştıklarını dile getiren Tekin, eski rejimin devrilmesinden sonraki süreçte Suriye'deki muhataplarıyla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bağımsız, güçlü, barışın ve insan haklarının egemen bulunduğu ülke olarak Suriye'nin varlığına vurgu yaptığını ifade etti.

"Genel müdür düzeyindeki arkadaşlarımız, ziyaretleriyle ilişkileri belli bir noktaya getirdikten sonra biz de buraya geldik." diyen Tekin, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko ve Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ile gelinen aşamayı ve bundan sonraki yol haritasını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Tekin, "Bizim tüm desteklerimiz ve politikamız, komşumuz, derin geçmişe sahip olduğumuz kardeşlerimizin müreffeh, bağımsız, egemen bir ülke olarak kendi ayakları üzerinde durmasına yöneliktir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en uzun kara sınırını Suriye ile paylaştığına dikkati çeken Tekin, özellikle "terörsüz Türkiye" hedefi açısından iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Tekin, "Bu anlamda Suriye'deki arkadaşlarımızla Suriye'yi güçlendirecek konularda yanlarında olacağımızı ifade etmek için buradayız." şeklinde konuştu.

"Görüşmeler, oldukça pozitif bir atmosferde geçti." diyen Tekin, Suriyeli muhataplarının Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübe ve birikimine özel önem verdiklerini ve bu doğrultuda destek talep ettiklerini söyledi.

- "Nasıl yürüyeceğimizi değerlendirdik"

Eğitim-öğretim süreçlerinin yeniden düzenlenmesinden müfredata, ders kitaplarının tasarımına kadar birçok alanda Suriye ile birlikte çalışabileceklerini ifade eden Tekin, "Bu kapsamda ortak ekipler oluşturduk. Nasıl yürüyeceğimizi değerlendirdik." dedi.

Tekin, özellikle müfredatın yeniden dizayn edilmesinin Suriyeli yetkililerin öncelikli taleplerinden olduğunu, Türkiye'nin de bu sürece destek sunacağını söyledi.

Bakan Tekin, ayrıca öğretmen yetiştirme konusunda Türkiye'nin tecrübelerinin paylaşılacağını vurguladı.

Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilere de değinen Tekin, "Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaklaşık en az 800 bin civarında Suriyeli çocuk ve gencimiz, bizim okullarımızda eğitim aldı. Onların onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin koordine edilmesi de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, bu çerçevede Suriyeli öğrencilerin sınıf seviyelerine göre Suriye'deki eğitim süreçlerine uyumları, ilgili mevzuatın hazırlanması ve sınav sistemlerinin düzenlenmesi gibi teknik konuların ele alındığını söyledi.

- "Dünyaya örnek olacak şekilde ilişkilerimizi geliştireceğiz"

Bakan Tekin, Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı işbirliği sürecinin başlatılacağına dikkati çekerek, "İki komşu ülkenin hukukuna yaraşır bir işbirliği yapacağız, dünyaya örnek olacak şekilde ilişkilerimizi geliştireceğiz." dedi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının Suriye'yi bağımsız ve özgür bir güç olarak görmek ve bu yönde desteklemek olduğunu vurgulayarak, "Biz de görüşmelerimizi bu politikayı destekleyecek şekilde şekillendirdik. Döndükten sonra arkadaşlarımız, çalışmalarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Süleymaniye Külliyesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Şam Havalimanı'ndan Türkiye'ye döndü.