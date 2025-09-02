Yakalanmasalardı 30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulacaklardı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri öncesi Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olan DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan incelemede örgütün kendine bağlı internet sitesi üzerinden paylaşımını yaptığı videolardaki örgüt mensupları yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildi. Yapılan incelemede Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ele geçirilen örgüte ait dokümanlarda, örgüt içerisinde sözde savaşçı, asker ve polis olarak görev yaptıklarına dair bilgiler ile aralarında kırmızı bülten ile aranan şahısların olduğu belirlendi. Ardından özel harekat timleri destekli harekete geçen polis Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Adana ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 militanı gözaltına aldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edilen şahıslardan altısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.