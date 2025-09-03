Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarında Düzenleme

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ