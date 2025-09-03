9 polisin inceledikleri maddeden etkilenmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Ana sayfaHaberler Sağlık

9 polisin inceledikleri maddeden etkilenmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polisin kokudan etkilenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 20:52, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 20:52
Yazdır

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki uygulama sırasında, yabancı plakalı bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle inceleme esnasında polislerin söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli maddeyle ilgili yapılan inceleme esnasında kokudan etkilenen 9 polis memurumuzdan, 1 polisimiz tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilirken, 8 polisimiz hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün itibarıyla tedavi süreçleri tamamlanan 7 polis memurumuz daha taburcu edilirken, 1 polis memurumuz sağlık durumu iyi olmakla birlikte tedbiren hastanede müşahede altında tutulmakta."

Bu arada, yakıt deposunda şüpheli madde bulunan İran plakalı otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve O.S, çıkarıldıkları nöbetçi hekimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, aracın deposundan çıkarılan ve sıvı sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen 58 litre maddenin tespiti için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber