Kayseri'de otomobil kaza sonucu tramvay yoluna girdi: 1 ölü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yoluna girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 08:15, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 08:16
M.N.D. yönetimindeki otomobil farklı bir otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan R.G. ve sürücü M.N.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı R.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Sürücü M.N.D.'nin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürerken, hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı.