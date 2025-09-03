Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 09:25, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 09:41
Sabaha karşı Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyenyolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

Kazada 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Suruç-Şanlıurfa kara yolu, çalışmaların ardında yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

