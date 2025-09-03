Türkiye'den Sudan'a taziye mesajı
Türkiye, Sudan'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 09:39, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 09:41
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilendi, Sudan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.