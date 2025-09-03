CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladık

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in parti binasına sokulmayacağı CHP yetkilileri tarafından açıklandı. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" ifadesini kullandı.

CHP'nin bazı yöneticilerinin kendisiyle ilgili söylemleri karşısında kendisinin tahrik edilmek istendiğini iddia eden Tekin, şunları söyledi:

"Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor."

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin istese CHP'li olmayan kişileri de kayyum olarak atayabileceğine dikkat çeken Gürsel Tekin, "Örneğin İstanbul 2 No'lu Barosu'na kayıtlı kişilerden de kayyum atayabilirlerdi. Ben 42 yıldır CHP'deyim, her kademesinde görev yaptım. Diğer arkadaşlarımız da aynı durumda. Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı. Görev süremizde CHP'nin tüzüğü, hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek. Görevi sonlandırılan partideki arkadaşlarımızın da haklarını, hukuklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız" dedi.

"Olmayan yetki kullanıldı"

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Asliye Hukuk Mahkemeleri sadece Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmemiş konularda yetkilidir. Bu konular da kongrelerin açılıp , kongre başkanlık divanının oluşmasından başlar gündem maddeleri görüşülür ve sıra seçim maddesine geldiği ana kadar olan süreçle sınırlıdır. Seçime geçildiği anda divan kalkar seçimleri yapmak üzere görevi ilçe seçim hakimi devralır ve seçimleri yapıp sonuçlarını kesinleştirdikten sonra seçilenlerin mazbatalarını bizzat verir.

Siyasi Partilerin kongrelerindeki seçimler Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır ve ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar da bu maddeye göre kesindir. Bu kararı sadece Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'mızın 79.maddesine göre tam kanunsuzlukla kaldırabilir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu kararları kaldırma yetkileri yoktur. Yani ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı sadece Anayasa'mızın 79.maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu iptal edebilir. Yine Anayasa'mızın 79.maddesine göre YSK kararları da kesindir ve herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi YSK kararlarını inceleyip denetleyemeyiz demişlerdir.

Bu sebeple verilen karar doğrudan Anayasa'mızın 79.maddesine ve Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine aykırı olduğundan görev gasbıdır."