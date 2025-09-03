Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladık

CHP İstanbul İl Binası'na sokulmayacağı iddia edilen beş kişilik kayyum heyeti adına konuşan Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Binaya gitmek şart değil. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde il binasına 40-45 kere gitmişimdir. Binada oturarak siyaset yapılmaz" dedi.

03 Eylül 2025 11:12
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in parti binasına sokulmayacağı CHP yetkilileri tarafından açıklandı. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" ifadesini kullandı.

CHP'nin bazı yöneticilerinin kendisiyle ilgili söylemleri karşısında kendisinin tahrik edilmek istendiğini iddia eden Tekin, şunları söyledi:

"Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor."

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin istese CHP'li olmayan kişileri de kayyum olarak atayabileceğine dikkat çeken Gürsel Tekin, "Örneğin İstanbul 2 No'lu Barosu'na kayıtlı kişilerden de kayyum atayabilirlerdi. Ben 42 yıldır CHP'deyim, her kademesinde görev yaptım. Diğer arkadaşlarımız da aynı durumda. Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı. Görev süremizde CHP'nin tüzüğü, hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek. Görevi sonlandırılan partideki arkadaşlarımızın da haklarını, hukuklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız" dedi.

"Olmayan yetki kullanıldı"

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Asliye Hukuk Mahkemeleri sadece Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmemiş konularda yetkilidir. Bu konular da kongrelerin açılıp , kongre başkanlık divanının oluşmasından başlar gündem maddeleri görüşülür ve sıra seçim maddesine geldiği ana kadar olan süreçle sınırlıdır. Seçime geçildiği anda divan kalkar seçimleri yapmak üzere görevi ilçe seçim hakimi devralır ve seçimleri yapıp sonuçlarını kesinleştirdikten sonra seçilenlerin mazbatalarını bizzat verir.

Siyasi Partilerin kongrelerindeki seçimler Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır ve ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar da bu maddeye göre kesindir. Bu kararı sadece Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'mızın 79.maddesine göre tam kanunsuzlukla kaldırabilir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu kararları kaldırma yetkileri yoktur. Yani ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı sadece Anayasa'mızın 79.maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu iptal edebilir. Yine Anayasa'mızın 79.maddesine göre YSK kararları da kesindir ve herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi YSK kararlarını inceleyip denetleyemeyiz demişlerdir.

Bu sebeple verilen karar doğrudan Anayasa'mızın 79.maddesine ve Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine aykırı olduğundan görev gasbıdır."

